На Полтавщине пожарные во время ликвидации пожара спасли женщину

По указанному адресу прибыли 4 человека личного состава и 1 единица техники 13-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв к месту пожара, спасатели в составе звена газодымозащитной службы вошли в задымленную квартиру, и в одной из комнат на кровати нашли 74-летнюю женщину, вывели ее на улицу и передали работникам скорой медицинской помощи.

Пострадавшую с ожогами плеча II степени направлено в Карловскую ЦРБ. Силами пожарных в 18:40 пожар был локализован, а 18:50 ликвидирован.

Огнем уничтожено тумбу и вещи домашнего обихода. Спасен жилой дом. Причина пожара устанавливается.