На Полтавщине пожарные во время ликвидации пожара спасли женщину
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 28 января. УНН. В четверг, в 18:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре квартиры в доме на двух хозяев по переулку Короленко. О происшествии сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма. Это спасло жизнь хозяйке дома, сообщили УНН-Центр в ГУ ГСЧС в Полтавской области.
По указанному адресу прибыли 4 человека личного состава и 1 единица техники 13-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв к месту пожара, спасатели в составе звена газодымозащитной службы вошли в задымленную квартиру, и в одной из комнат на кровати нашли 74-летнюю женщину, вывели ее на улицу и передали работникам скорой медицинской помощи.
Пострадавшую с ожогами плеча II степени направлено в Карловскую ЦРБ. Силами пожарных в 18:40 пожар был локализован, а 18:50 ликвидирован.
Огнем уничтожено тумбу и вещи домашнего обихода. Спасен жилой дом. Причина пожара устанавливается.