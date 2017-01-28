На Полтавщині вогнеборці під час ліквідації пожежі врятували жінку

За вказаною адресою прибули 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши до місця пожежі, рятувальники у складі ланки газодимозахсної служби увійшли до задимленої квартири, та в одній із кімнат на ліжку знайшли 74-річну жінку, вивели її на вулицю та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Постраждалу з опіками плеча ІІ ступеню направлено в Карлівську ЦРЛ. Силами вогнеборців о 18:40 пожежу було локалізовано, а 18:50 ліквідовано.

Вогнем знищено тумбу та речі домашнього ужитку. Врятовано житловий будинок. Причина пожежі встановлюється.