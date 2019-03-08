В Полтавской области троих детей забрали у бабушки из-за антисанитарных условий

"Работники Полтавского районного отделения полиции совместно со службой по делам детей Полтавского района и центром первичной медицинской помощи по решению исполнительного комитета Терешковского ОТО изъяли трех малолетних детей в возрасте от 2 до 6 лет, проживающих в антисанитарных условиях. Дети были грязные, не ухожены, первоочередными вещами не обеспечены ", - говорится в сообщении.

Сейчас дети находятся в больнице для медицинского обследования. Также ищут мать, которая оставила своих детей с бабушкой. Мать будет привлечена к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родительских прав и обязанностей по уходу за ребенком).



Напомним, в Донецкой области, в Марьинском районном суде, была полностью доказана вина безответственной матери по безразличия к собственному ребенку.