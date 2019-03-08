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В Полтавской области троих детей забрали у бабушки из-за антисанитарных условий

В Полтавской области троих детей забрали у бабушки из-за антисанитарных условий

Киев  •  УНН

 • 12462 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Полтавской области полицейские изъяли трех малолетних детей из семьи, которые жили в антисанитарных условиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавского района.

"Работники Полтавского районного отделения полиции совместно со службой по делам детей Полтавского района и центром первичной медицинской помощи по решению исполнительного комитета Терешковского ОТО изъяли трех малолетних детей в возрасте от 2 до 6 лет, проживающих в антисанитарных условиях. Дети были грязные, не ухожены, первоочередными вещами не обеспечены ", - говорится в сообщении.

Сейчас дети находятся в больнице для медицинского обследования. Также ищут мать, которая оставила своих детей с бабушкой. Мать будет привлечена к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родительских прав и обязанностей по уходу за ребенком).

Напомним, в Донецкой области, в Марьинском районном суде, была полностью доказана вина безответственной матери по безразличия к собственному ребенку.

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