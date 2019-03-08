На Полтавщині трьох дітей забрали у бабусі через антисанітарні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Полтавській області поліцейські вилучили трьох малолітніх дітей із сім’ї, які жили в антисанітарних умовах. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Полтавського району.
"Працівники Полтавського районного відділення поліції спільно зі службою у справах дітей Полтавського району та центром первинної медичної допомоги за рішенням виконавчого комітету Терешківської ОТГ вилучили трьох малолітніх дітей віком від 2 до 6 років, які проживали в антисанітарних умовах. Діти були брудні, не доглянуті, першочерговими речами не забезпечені", - йдеться в повідомленні.
Наразі, діти знаходяться в лікарні для медичного обстеження. Також шукають матір, яка залишила своїх дітей з бабусею. Матір буде притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьківських прав та обов’язків по догляду за дитиною).
Нагадаємо, на Донеччині, у Мар’їнському районному суді, була повністю доведена провина безвідповідальної матері щодо байдужості до власної дитини.