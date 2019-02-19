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На Донеччині засудили матір, яка безвідповідально ставилася до своєї дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. На Донеччині, у Мар’їнському районному суді, була повністю доведена провину безвідповідальної матері щодо байдужості до власної дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

“Волноваською місцевою прокуратурою у Мар’їнському районному суді Донецької області повністю доведено провину безвідповідальної матері у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України”, — йдеться у повідомлені.

Додається, що правоохоронцям було встановлено, що впродовж 2 років 37-річна мешканка Мар’їнського району, самоусунувшись від догляду за власною дитиною, не забезпечувала її продуктами харчування, не контролювала відвідування навчального закладу та проведення дозвілля.

“Нерідко 13-річний хлопчик був змушений самостійно „заробляти“ гроші на своє існування вчиненням крадіжок”, — зазначають у прес-службі прокуратури.

З огляду на те, що жінка “продовжувала „жити в своє задоволення“, зловживаючи спиртними напоями та залишаючись байдужою до долі сина навіть після внесення її сім’ї на облік у службі у справах дітей Мар’їнської районної державної адміністрації, а профілактичні бесіди з нею не давали належних результатів” — держава встала на захист дитини.

Суд, погодившись з позицією публічного обвинувачення, визнав жінку винною в інкримінованому правопорушенні та засудив до 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.

“Тепер за поведінкою горе-матері, крім правоохоронців та спеціалістів служби у справах дітей, спостерігатимуть ще й органи пробації”, — резюмують правоохоронці.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині поліція почала розслідування за фактом нападу матері трьох занедбаних дітей на поліцейського.

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