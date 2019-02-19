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На Житомирщині матір трьох занедбаних дітей напала на поліцейського

На Житомирщині матір трьох занедбаних дітей напала на поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. На Житомирщині поліція почала розслідування за фактом нападу матері трьох занедбаних дітей на поліцейського. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Житомирській області.

"18 лютого під час профілактичного рейду соцслужб за адресами проживання кризових родин в Овруцькому районі було виявлено трьох занедбаних дітлахів і їх нетверезу матір. Жінка відверто перешкоджала поміщенню дітей до лікарні, а потім ще й з ножем накинулась на поліцейських, які прибули за викликом соцпрацівників про конфліктну ситуацію", - йдеться у повідомленні.

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За даними поліції, на обліку соціальних служб сім’я перебуває з 2012-го року. 46-річна мати уже притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків по вихованню трьох неповнолітніх дітей – 13-річної доньки та двох синів відповідно 11-ти та 7 років.

"У 2015-му судом розглядалось питання про позбавлення її батьківських прав. Однак судді зглянулись на родину й дозволили жінці навести лад у своєму житті й зайнятися дітьми. Тож за сприяння працівників соцслужби вона на певний час подолала пристрасть до алкоголю. Але останнім часом знову взялась за старе", - розповіла начальник підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирщини Наталія Гончарук.

Під час візиту до родини органів опіки і піклування мати перешкоджала вилученню дітей і їх передачі медикам. Крім того, вона напала з ножем на викликаного соціальними працівниками інспектора ювенальної превенції.

Відомості щодо цієї події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Жінці загрожують виправні роботи, піврічний арешт, обмеження чи позбавлення волі строком до 3 років.

Наразі троє неповнолітніх дітей знаходяться у медичному закладі. Вирішується питання про місце їх подальшого перебування.

Нагадаємо, трьох дітей через недоїдання та погані умови забрали від матері.

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