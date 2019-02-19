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В Житомирской области мать троих заброшенных детей напала на полицейского

В Житомирской области мать троих заброшенных детей напала на полицейского

Киев  •  УНН

 • 10551 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Житомирской области полиция начала расследование по факту нападения матери трех заброшенных детей на полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"18 февраля в ходе профилактического рейда соцслужб по адресам проживания кризисных семей в Овруческом районе были обнаружены трое заброшенных детей и их нетрезвую мать. Женщина откровенно препятствовала помещению детей в больницу, а потом еще и с ножом набросилась на полицейских, прибывших по вызову соцработников про конфликтную ситуацию", - говорится в сообщении.

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По данным полиции, на учете социальных служб семья находится с 2012 года. 46-летняя мать уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию троих несовершеннолетних детей - 13-летней дочери и двух сыновей соответственно 11-ти и 7 лет.

"В 2015-м судом рассматривался вопрос о лишении ее родительских прав. Однако судьи сжалились на семью и позволили женщине навести порядок в своей жизни и заняться детьми. Поэтому при содействии работников соцслужбы она на время преодолела пристрастие к алкоголю. Но в последнее время вновь взялась за старое", - рассказала начальник подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирской области Наталья Гончарук.

Во время визита к семье органов опеки и попечительства иметь препятствовала изъятию детей и их передачи медикам. Кроме того, она напала с ножом на вызванного социальными работниками инспектора ювенальной превенции.

Сведения относительно этого события были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа - ред.) УК Украины. Женщине грозят исправительные работы, полугодовой арест, ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас трое несовершеннолетних детей находятся в медицинском учреждении. Решается вопрос о месте их дальнейшего пребывания.

Напомним, троих детей из-за недоедания и плохие условия забрали от матери.

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