Трьох дітей через недоїдання та погані умови забрали від матері
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Харкові трьох дітей віком 9 місяців, 3 та 11 років поклали у лікарню, забравши у матері, яка не забезпечила їм належних умов проживання, вони також не мали повноцінного харчування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Харківській області.
"Під час візиту виявили родину, де діти віком 9 місяців, 3 та 11 років проживали в неналежних умовах. Мати не дотримувалась санітарних норм, які необхідні для розвитку дітей. Крім того, вони не мали повноцінного харчування", - повідомили у поліції.
Трьох дітлахів тимчасово поміщено до лікарні.
Інспекторами ювенальної превенції Холодногірського відділу поліції щодо матері складено адміністративний протокол за ч. 1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав.
Нагадаємо, подружжя у США тримало у рабстві 13 дітей.