Трьох дітей через недоїдання та погані умови забрали від матері

"Під час візиту виявили родину, де діти віком 9 місяців, 3 та 11 років проживали в неналежних умовах. Мати не дотримувалась санітарних норм, які необхідні для розвитку дітей. Крім того, вони не мали повноцінного харчування", - повідомили у поліції.

Трьох дітлахів тимчасово поміщено до лікарні.

Інспекторами ювенальної превенції Холодногірського відділу поліції щодо матері складено адміністративний протокол за ч. 1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав.

Нагадаємо, подружжя у США тримало у рабстві 13 дітей.