Троих детей из-за недоедания и плохих условий забрали от матери

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54553 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73381 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128367 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128903 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129023 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124740 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159695 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117801 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141401 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145265 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Троих детей из-за недоедания и плохих условий забрали от матери

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Харькове трех детей 9 месяцев, 3 и 11 лет положили в больницу, забрав у матери, которая не обеспечила им надлежащих условий проживания, они также не имели полноценного питания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.

"Во время визита обнаружили семью, где дети 9 месяцев, 3 и 11 лет проживали в ненадлежащих условиях. Мать не придерживалась санитарных норм, которые необходимы для развития детей. Кроме того, они не имели полноценного питания", - сообщили в полиции.

Трех детей временно поместили в больницу.

Инспекторами ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции в отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Напомним, супруги в США держало в рабстве 13 детей.

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