Троих детей из-за недоедания и плохих условий забрали от матери

"Во время визита обнаружили семью, где дети 9 месяцев, 3 и 11 лет проживали в ненадлежащих условиях. Мать не придерживалась санитарных норм, которые необходимы для развития детей. Кроме того, они не имели полноценного питания", - сообщили в полиции.

Трех детей временно поместили в больницу.

Инспекторами ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции в отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Напомним, супруги в США держало в рабстве 13 детей.