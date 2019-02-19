В Донецкой области осудили мать, которая безответственно относилась к своему ребенку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Донецкой области, в Марьинском районном суде, была полностью доказана вина безответственной матери по причине безразличия к собственному ребенку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
“Волновахской местной прокуратурой в Марьинском районном суде Донецкой области полностью доказана вина безответственной матери в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что правоохранителям было установлено, что в течение 2 лет 37-летняя жительница Марьинского района, самоустранившись от ухода за собственным ребенком, не обеспечивала ее продуктами питания, не контролировала посещение учебного заведения и проведения досуга.
“Нередко 13-летний мальчик был вынужден самостоятельно „зарабатывать“ деньги на свое существование совершением краж”, — отмечают в пресс-службе прокуратуры.
Учитывая то, что женщина “продолжала „жить в свое удовольствие“, злоупотребляя спиртными напитками и оставаясь равнодушной к судьбе сына даже после внесения его семьи на учет в службе по делам детей Марьинского районного государственной администрации, а профилактические беседы с ней не давали должных результатов” — государство встала на защиту ребенка.
Суд, согласившись с позицией публичного обвинения, признал женщину виновной в инкриминируемом правонарушении и приговорил к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
“Теперь за поведением горе-матери, кроме правоохранителей и специалистов службы по делам детей, наблюдать еще и органы пробации”, — резюмируют правоохранители.
Как сообщал УНН, на Житомирщине полиция начала расследование по факту нападения матери трех заброшенных детей на полицейского.