В Полтавской области сын зарезал отца

Так, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что человек по месту жительства получил ножевое ранение.

По предварительной информации, во время распития спиртных напитков между 35-летним сыном и 62-летним отцом на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора. Во время конфликта сын нанес отцу ножевое ранение, от которого мужчина скончался в больнице.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Преступнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 10-ти лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.