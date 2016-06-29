В Полтавской области сын зарезал отца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В городе Верхние Плавные Полтавской области мужчина зарезал своего отца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ЧП в Полтавской области.
Так, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что человек по месту жительства получил ножевое ранение.
По предварительной информации, во время распития спиртных напитков между 35-летним сыном и 62-летним отцом на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора. Во время конфликта сын нанес отцу ножевое ранение, от которого мужчина скончался в больнице.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.
Преступнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 10-ти лет.
Сейчас продолжается досудебное расследование.