На Полтавщині син зарізав батька
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У місті Горішні Плавні Полтавської області чоловік зарізав свого батька. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Полтавській області.
Так, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що чоловік за місцем проживання отримав ножове поранення.
За попередньою інформацією, під час розпиття спиртних напоїв між 35-річним сином та 62-річним батьком на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виникла сварка. Під час конфлікту син наніс батькові ножове поранення.
, від якого чоловік помер у лікарні.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого) ККУ.
Злочинцю обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Чоловіку передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 10-ти років.
Наразі триває досудове розслідування.