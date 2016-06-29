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На Полтавщині син зарізав батька

На Полтавщині син зарізав батька

Київ • УНН

 • 8932 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У місті Горішні Плавні Полтавської області чоловік зарізав свого батька. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Полтавській області.

Так, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що чоловік за місцем проживання отримав ножове поранення.

За попередньою інформацією, під час розпиття спиртних напоїв між 35-річним сином та 62-річним батьком на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виникла сварка. Під час конфлікту син наніс батькові ножове поранення.

, від якого чоловік помер у лікарні.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Злочинцю обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 10-ти років.

Наразі триває досудове розслідування.

Українські Національні Новини

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