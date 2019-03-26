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В Полтавской области полиция зарегистрировала 183 сообщения о возможных нарушениях избирательного права

Киев • УНН

 • 8784 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. С начала предвыборной кампании в полицию Полтавской области поступило 183 сообщения о возможном нарушении избирательного права, 143 из них не нашли объективного подтверждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области, передает УНН.

В Полтавской области полиция зарегистрировала 183 сообщения о возможных нарушениях избирательного права

Согласно информации правоохранителей, за весь период предвыборной гонки отношении нарушителей избирательного законодательства составлено 34 административных протокола. 28 административных протоколов были составлены за несоблюдение порядка изготовления и распространения печатных материалов предвыборной агитации различных политических партий без соответствующих реквизитов (ч. 2 ст.212-13 КоАП). 3 протокола - за нарушение порядка размещения агитационных материалов и политической рекламы (ст.212-14 КоАП). Среди задокументированных нарушений в этой сфере также есть 3 мелких хулиганства (ст.173 КоАП).

В пресс-службе отметили, что за этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 5 возможных уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом. 2 производства открыты по вероятным фактам подкупа избирателей (ст. 160 Уголовного кодекса Украины), которые имели место в Полтаве и Кременчуге; одно заведомо ложное сообщение о подкупе избирателей (по ст.383), один факт возможного нарушения авторского права при осуществлении предвыборной агитации (ст.176) и один случай мошенничества (ст.190).

Ранее УНН сообщал, что с начала предвыборной кампании правоохранительными органами открыто 210 дел.

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