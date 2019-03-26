На Полтавщині поліція зареєструвала 183 повідомлення про ймовірні порушення виборчого права

Згідно з інформацією правоохоронців, за весь період передвиборчих перегонів відносно порушників виборчого законодавства складено 34 адміністративних протоколи. 28 адміністративних протоколів були складені за недотримання порядку виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації різних політичних партій без відповідних реквізитів (ч. 2 ст.212-13 КУпАП). 3 протоколи - за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами (ст.212-14 КУпАП). Серед задокументованих порушень у цій сфері також є 3 дрібних хуліганства (ст.173 КУпАП).



У прес-службі зазначили, що за цей період до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо 5 ймовірних кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом. 2 провадження відкриті за ймовірними фактами підкупу виборців (ст. 160 Кримінального кодексу України), що мали місце у Полтаві та Кременчуці; одне завідомо неправдиве повідомлення про підкуп виборців (за ст.383), один факт ймовірного порушення авторського права при здійсненні передвиборної агітації (ст.176) та один випадок шахрайства (ст.190).



Раніше УНН повідомляв, що з початку передвиборчої кампанії правоохоронними органами відкрито 210 справ.