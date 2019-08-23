В Полтавской области мертвой нашли объявленную в розыск женщину

Тело женщины 1969 года рождения обнаружили вблизи территории бывшего хлебозавода в поселке городского типа Козельщина. Труп завален ветками деревьев. Предварительным осмотром видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Установлено, что погибшая - местная жительница, которая была объявлена в розыск после исчезновения 12 августа.

Проводится досудебное расследование по статье 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как сообщал УНН, в Запорожской области двое несовершеннолетних самовольно оставили лагерь отдыха.