На Полтавщині мертвою знайшли оголошену в розшук жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У смт Козельщина Полтавської області виявили мертвою жінку, яка зникла десять днів тому. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло жінки 1969 року народження виявили поблизу території колишнього хлібзаводу у селищі міського типу Козельщина. Труп закиданий гілками дерев. Попереднім оглядом видимих ознак насильницької смерті не виявлено.
Встановлено, що загибла – місцева жителька, яка була оголошена в розшук після зникнення 12 серпня.
Проводиться досудове розслідування за статтею 115 КК України (Умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, у Запорізькій області двоє неповнолітніх самовільно залишили табір відпочинку.