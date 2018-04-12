На Полтавщине КРаЗ въехал в частный дом

"ЧП произошло сегодня в селе Семьянивка Полтавского района", - говорится в сообщении.



По предварительной информации, на спуске с горы у автомобиля КРаЗ отказали тормоза и транспортное средство въехало в жилой дом. Выпрыгивая из КрАЗ, 30-летний водитель получил травму ноги и доставлен в медицинское учреждение.

В результате ДТП, повреждены линии газоснабжения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Как сообщал УНН, под Одессой в результате ДТП погиб один пассажир и еще десять пострадали.