На Полтавщине КРаЗ въехал в частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Полтавской области кран КРаЗ въехал в частный жилой дом. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.
"ЧП произошло сегодня в селе Семьянивка Полтавского района", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, на спуске с горы у автомобиля КРаЗ отказали тормоза и транспортное средство въехало в жилой дом. Выпрыгивая из КрАЗ, 30-летний водитель получил травму ноги и доставлен в медицинское учреждение.
В результате ДТП, повреждены линии газоснабжения.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, под Одессой в результате ДТП погиб один пассажир и еще десять пострадали.