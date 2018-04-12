На Полтавщині КРаЗ в їхав у приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Полтавській області кран КРаЗ в їхав у приватний житловий будинок. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.
"Подія сталася сьогодні у селі Сем’янівка Полтавського району", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, на спуску з гори у автомобіля КРаЗ відмовили гальма і транспортний засіб в'їхав у житловий будинок. Вистрибуючи з КРаЗу, 30-річний водій отримав травму ноги і доставлений до медичного закладу.
У результаті ДТП, пошкоджено лінію газопостачання.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, під Одесою внаслідок ДТП загинув один пасажир та ще десятеро постраждали.