В Полтавской области мужчину похитили и избивали пока он не сказал, где хранит деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В селе Ольшанка, Лубенского района Полтавской области, неизвестные похитили и избивали мужчину. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Неизвестные похитили местного жителя из-под его дома, когда он парковал авто. Неизвестные в масках избили мужчину и применили к нему слезоточивый газ. Злоумышленники посадили потерпевшего в его собственное авто и повезли его в неизвестном направлении.
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По дороге нападавшие били мужчину и требовали, чтобы он рассказал, где прячет деньги. После того, как он признался, грабители наведались в его дом и забрали около 100 тыс. гривен.
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После этого пострадавшего отвезли в окрестности одного из соседних сел и оставили там, уехав на его авто.
Продолжается досудебное расследование.