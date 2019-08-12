На Полтавщині чоловіка викрали та били поки він не сказав, де зберігає гроші

Невідомі викрали місцевого жителя з-під його будинку, коли він паркував авто. Невідомі в масках побили чоловіка та застосували до нього сльозогінний газ. Зловмисники посадили потерпілого в його власне авто та повезли його в невідомому напрямку.

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По дорозі нападники били чоловіка та вимагали, аби він розповів, де ховає гроші. Після того, як він зізнався, грабіжники навідалися до його помешкання та забрали близько 100 тисяч гривень.

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Після цього потерпілого відвезли до околиці одного з сусідніх сіл та залишили там, поїхавши на його авто.

Триває досудове розслідування.