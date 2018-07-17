В Полтавской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина

"В Миргороде при открывании ворот произошел взрыв неизвестного предмета", - написал Сулаев.

В результате мужчина получил повреждение ноги. На месте происшествия работает полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате мощного взрыва в Москве пострадали 12 человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре в результате взрыва на предприятии погибли два человека

Напомним, вчера вечером в многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека. По данному факту полиция открыла уголовное производство.