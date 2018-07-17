В Полтавской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Взрыв произошел в Миргороде Полтавской области, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУНП в области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Миргороде при открывании ворот произошел взрыв неизвестного предмета", - написал Сулаев.
В результате мужчина получил повреждение ноги. На месте происшествия работает полиция.
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Напомним, вчера вечером в многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека. По данному факту полиция открыла уголовное производство.