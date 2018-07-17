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25 березня, 15:09 • 98735 перегляди

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25 березня, 13:46 • 125736 перегляди

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25 березня, 11:37 • 103225 перегляди

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25 березня, 09:27 • 119464 перегляди

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На Полтавщині через вибух невідомого предмету постраждав чоловік

На Полтавщині через вибух невідомого предмету постраждав чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Вибух стався у Миргороді Полтавської області, внаслідок чого постраждав чоловік. Про це повідомив начальник відділу зв'язків із громадськістю ГУНП в області Юрій Сулаєв на свої сторінці у Facebook, передає УНН.

"У Миргороді при відкриванні воріт стався вибух невідомого предмета", - написав Сулаєв.

В результаті чоловік отримав ушкодження ноги. На місці події працює поліція.

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Нагадаємо, вчора ввечері у багатоповерхівці Кривого Рогу прогримів вибух, внаслідок якого постраждали троє людей. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження

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