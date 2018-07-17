На Полтавщині через вибух невідомого предмету постраждав чоловік

"У Миргороді при відкриванні воріт стався вибух невідомого предмета", - написав Сулаєв.

В результаті чоловік отримав ушкодження ноги. На місці події працює поліція.

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Нагадаємо, вчора ввечері у багатоповерхівці Кривого Рогу прогримів вибух, внаслідок якого постраждали троє людей. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.