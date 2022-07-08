В Полтавской области британцы закончат бурение газовой скважины на Свистунковско-Краснолуцком месторождении

Детали

"До начала российской полномасштабной агрессии мы провели геофизические исследования, а также 3D-сейсмику на территории специального разрешения, что позволило нам уточнить геологическое строение Свистунковско-Краснолуцкого месторождения, сформировать первую объемную модель и определить оптимальные места для закладки будущих скважин.

Мы почти закончили бурение первой скважины, осталось около 200 м. Но из-за военных действий мы прекратили работу. В настоящее время проводим подготовительные работы и получаем разрешение Полтавской военной администрации. И в ближайшее время рассчитываем завершить бурение. Проектная глубина будущей скважины составляет 5565 м", - заявил Глазунов.

По подсчетам нового владельца, средний суточный дебит одной скважины на месторождении может превысить 100 тыс. куб. м газа или дополнительные 38 млн куб. м в год до общей добычи и 16 млн грн ренты по добыче газа в госбюджет.

Специальным разрешением на разработку Свистунковско-Краснолуцкого месторождения газа владеет компания "Аркона Газ-Энергия", которую Enwell Energy (входит в группу Smart Energy) приобрела в марте 2020 года.

Директор Enwell Energy отметил, что в Харьковской области, которая находится в зоне боевых действий, приостановлена ​​почти вся добыча, поэтому другие регионы Украины, в которых есть газовые месторождения, должны стать основой для энергетической независимости страны.

"Мы накануне очень тяжелого отопительного сезона для Украины. Каждый кубометр газа будет на счету. Государство и частные добытчики должны действовать скоординированно, чтобы пройти осень-зиму. Сегодня это отдельный фронт, от успехов на нем зависят миллионы украинцев", - сказал он.

Свистунковско-Краснолуцкое газоконденсатное месторождение в Полтавской области разрабатывается с 1980-х годов. По состоянию на 1 января 2020 г. Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых определяла его запасы углеводородов в размере 4,9 млрд куб. м газа и 0,86 млн тонн конденсата.

Там были пробурены четыре скважины, ни одна из которых ныне не работает. А последнее бурение производилось здесь в 1994 году. Площадь месторождения составляет 97 кв. км. В 2014 году компания "Укрнафта" (связанная с Игорем Коломойским) потеряла лицензию, не подав документы на ее продление.

Однако после соглашения по приобретению ООО "Аркона Газ-Энергия" в 2020 году "Укрнафта" подала в суд, отрицая законность получения лицензии этой компанией.

4 февраля 2021 г. Верховный Суд Украины подтвердил законность выдачи спецразрешения на добычу углеводородов на Свистунковско-Краснолуцком месторождении для ООО "Аркона Газ-Энергия".

Другая компания, также связываемая с владельцами "Укрнафты" - "Бориславская нефтяная компания" - в 2021 году по тем же обстоятельствам также пыталась обжаловать законность выдачи Аркони лицензии на газодобычу. Но 4 июля 2022 г. Шестой Апелляционный Административный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил иск без рассмотрения.