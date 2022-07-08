В Полтавской области британцы закончат бурение газовой скважины на Свистунковско-Краснолуцком месторождении

ukru
13:44 • 6088 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 21038 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 41363 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 51032 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 84840 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115625 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125147 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112714 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141780 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139944 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 81771 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 71995 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 39790 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 36159 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 85791 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 84844 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 85791 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241178 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270996 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207836 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 18354 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115626 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103709 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121443 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123845 просмотра
Актуальное
В Полтавской области британцы закончат бурение газовой скважины на Свистунковско-Краснолуцком месторождении

В Полтавской области британцы закончат бурение газовой скважины на Свистунковско-Краснолуцком месторождении

Киев • УНН

 • 398508 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Директор британской компании, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, Enwell Energy Сергей Глазунов заявил, что компания собирается продолжить бурение буровой скважины №4 на Свистунковско-Краснолуцком месторождении газа (Полтавская обл.), передает УНН со ссылкой на Подробности.

Детали

"До начала российской полномасштабной агрессии мы провели геофизические исследования, а также 3D-сейсмику на территории специального разрешения, что позволило нам уточнить геологическое строение Свистунковско-Краснолуцкого месторождения, сформировать первую объемную модель и определить оптимальные места для закладки будущих скважин.

Мы почти закончили бурение первой скважины, осталось около 200 м. Но из-за военных действий мы прекратили работу. В настоящее время проводим подготовительные работы и получаем разрешение Полтавской военной администрации. И в ближайшее время рассчитываем завершить бурение. Проектная глубина будущей скважины составляет 5565 м", - заявил Глазунов.

По подсчетам нового владельца, средний суточный дебит одной скважины на месторождении может превысить 100 тыс. куб. м газа или дополнительные 38 млн куб. м в год до общей добычи и 16 млн грн ренты по добыче газа в госбюджет.

Специальным разрешением на разработку Свистунковско-Краснолуцкого месторождения газа владеет компания "Аркона Газ-Энергия", которую Enwell Energy (входит в группу Smart Energy) приобрела в марте 2020 года.

Директор Enwell Energy отметил, что в Харьковской области, которая находится в зоне боевых действий, приостановлена ​​почти вся добыча, поэтому другие регионы Украины, в которых есть газовые месторождения, должны стать основой для энергетической независимости страны.

"Мы накануне очень тяжелого отопительного сезона для Украины. Каждый кубометр газа будет на счету. Государство и частные добытчики должны действовать скоординированно, чтобы пройти осень-зиму. Сегодня это отдельный фронт, от успехов на нем зависят миллионы украинцев", - сказал он.

Свистунковско-Краснолуцкое газоконденсатное месторождение в Полтавской области разрабатывается с 1980-х годов. По состоянию на 1 января 2020 г. Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых определяла его запасы углеводородов в размере 4,9 млрд куб. м газа и 0,86 млн тонн конденсата.

Там были пробурены четыре скважины, ни одна из которых ныне не работает. А последнее бурение производилось здесь в 1994 году. Площадь месторождения составляет 97 кв. км. В 2014 году компания "Укрнафта" (связанная с Игорем Коломойским) потеряла лицензию, не подав документы на ее продление.

Однако после соглашения по приобретению ООО "Аркона Газ-Энергия" в 2020 году "Укрнафта" подала в суд, отрицая законность получения лицензии этой компанией.

4 февраля 2021 г. Верховный Суд Украины подтвердил законность выдачи спецразрешения на добычу углеводородов на Свистунковско-Краснолуцком месторождении для ООО "Аркона Газ-Энергия".

Другая компания, также связываемая с владельцами "Укрнафты" - "Бориславская нефтяная компания" - в 2021 году по тем же обстоятельствам также пыталась обжаловать законность выдачи Аркони лицензии на газодобычу. Но 4 июля 2022 г. Шестой Апелляционный Административный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил иск без рассмотрения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы