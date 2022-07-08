На Полтавщині британці закінчать буріння газової свердловини на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 58351 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 105300 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 109302 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 119001 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 113936 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 96423 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 98454 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 255898 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151920 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173232 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 134444 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 35753 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 100110 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 54360 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 76717 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 76704 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 255901 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 525267 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 472818 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 676701 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 32635 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 54360 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 100110 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 143911 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 121836 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

На Полтавщині британці закінчать буріння газової свердловини на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі

На Полтавщині британці закінчать буріння газової свердловини на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі

Київ • УНН

 • 398513 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Директор британської компанії, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі, Enwell Energy Сергій Глазунов заявив, що компанія збирається продовжити буріння свердловини №4 на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі газу (Полтавська обл.), передає УНН із посиланням на Подробиці.

Деталі

"До початку російської повномасштабної агресії ми провели геофізичні дослідження, а також 3D-сейсміку на території спеціального дозволу, які дозволили нам уточнити геологічну будову Свистунківсько-Червонолуцького родовища, сформувати першу об'ємну модель та визначити оптимальні місця для закладання майбутніх свердловин.

Ми майже закінчили буріння першої свердловини, залишилося близько 200 м. Але через воєнні дії ми припинили роботи. Наразі проводимо підготовчі роботи та отримуємо дозвіл Полтавської військової адміністрації. І найближчим часом розраховуємо завершити буріння. Проектна глибина майбутньої свердловини становить 5565 м", - заявив Глазунов.

За підрахунками нового власника, середній добовий дебіт однієї свердловини на родовищі може перевищити 100 тис. куб. м газу або додаткові 38 млн. куб. м на рік до загального видобутку та 16 млн грн ренти з видобутку газу до держбюджету.

Спеціальним дозволом на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища газу володіє компанія "Аркона Газ-Енергія", яку Enwell Energy (входить до групи Smart Energy) придбала у березні 2020 року.

Директор Enwell Energy зазначив, що у Харківській області, яка знаходиться у зоні бойових дій, призупинено майже весь видобуток, тому інші регіони України, в яких є газові родовища, мають стати основою для енергетичної незалежності країни.

"Ми напередодні дуже важкого опалювального сезону для України. Кожен кубометр газу буде на рахунку. Держава та приватні добувачі повинні діяти скоординовано, щоб пройти осінь-зиму. Сьогодні це окремий фронт, від успіхів на ньому залежать мільйони українців", - сказав Сергій Глазунов.

Свистунківсько-Червонолуцьке газоконденсатне родовище у Полтавській області розробляється з 1980-х років. Станом на 1 січня 2020 року Державна комісія із запасів корисних копалин визначала його запаси вуглеводнів у розмірі 4,9 млрд куб. м газу та 0,86 млн тонн конденсату.

Там було пробурено чотири свердловини, жодна з яких нині не працює. А останнє буріння проводилося тут 1994 року. Площа родовища складає 97 кв. км. 2014 року компанія "Укрнафта" (пов'язана з Ігорем Коломойським) втратила ліцензію, не подавши документи на її продовження.

Однак після угоди щодо придбання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" у 2020 році "Укрнафта" подала до суду, заперечуючи законність отримання ліцензії цією компанією.

4 лютого 2021 р. Верховний Суд України підтвердив законність видачі спецдозволу на видобуток вуглеводнів на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі для ТОВ "Аркона Газ-Енергія".

Інша компанія, яку також пов'язують із власниками "Укрнафти" - "Бориславська нафтова компанія" - у 2021 році за тими самими обставинами також намагалася оскаржити законність видачі Арконі ліцензії на газовидобування. Але 4 липня 2022 року Шостий Апеляційний Адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та залишив позов без розгляду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61