На половину территории Украины уже пришло климатическое лето - метеоролог
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. На половину территории Украины уже пришло климатическое лето, тогда как в западной части наблюдаются ниже климатической нормы температуры. Об этом сообщила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии корреспонденту УНН.
"У нас, примерно со второй декады мая, уже идет климатическое лето, хотя на западе Украины лето еще не пришло, там довольно прохладно", - сообщила Балабух.
По ее словам, на Левобережье Украины температура воздуха перешла через 15 градусов 12 мая - это восточные области Украины, в значительной мере южные, даже центральные области Украины.
При этом она добавила, что на западе страны, а также в Житомирской области, выпало несколько месячных норм осадков, тогда как на юге, особенно в Одесской области, населенные пункты страдают от дефицита осадков, получая в лучшем случае по 10-20% месячной нормы.
Напомним, климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщают, что в Киев пришло метеорологическое лето.