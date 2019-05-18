На половину території України вже прийшло кліматичне літо – метеоролог
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. На половину території України вже прийшло кліматичне літо, тоді як в західній частині спостерігаються нижчі за кліматичну норму температури. Про це повідомила завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі кореспонденту УНН.
"В нас приблизно із другої декади травня уже іде кліматичне літо, хоча на заході України літо ще не прийшло, там досить прохолодно", - повідомила Балабух.
За її словами, на Лівобережжі України температура повітря перейшла через 15 градусів 12 травня – це східні області України, значною мірою південні, навіть центральні області України.
При цьому вона додала, що на заході країни, а також у Житомирській області, випало кілька місячних норм опадів, тоді як на півдні, особливо на Одещині, населенні пункти страждають від дефіциту опадів, отримуючи в кращому випадку по 10-20% місячної норми.
Нагадаємо, кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що до Києва завітало метеорологічне літо.