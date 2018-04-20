На полигоне "Широкий лан" из-за взрыва в системе отопления ранен военный

"Несмотря на многочисленные инструкражи, предупреждения и приказы командования по строгому соблюдению мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления 18.04.2018 года в 20:30 в одной из палаток на полигоне "Широкий Лан" произошел разрыв колена искрогасителя. В результате травмирован военнослужащий. По данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.



Напомним, прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство относительно необеспечения надлежащих условий проживания военнослужащих на полигоне " Широкий лан". Кроме того, на этом же полигоне произошел пожар, в котором погиб один военный, а еще несколько получили ожоги.





