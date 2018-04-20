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На полигоне "Широкий лан" из-за взрыва в системе отопления ранен военный

Киев • УНН

 • 9771 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На полигоне "Широкий лан" в Николаевской области из-за неосторожного обращения с системой отопления произошел взрыв, в результате чего травмирован военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает двадцать восьмая отдельная механизированная бригада, передает УНН.

На полигоне "Широкий лан" из-за взрыва в системе отопления ранен военный

"Несмотря на многочисленные инструкражи, предупреждения и приказы командования по строгому соблюдению мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления 18.04.2018 года в 20:30 в одной из палаток на полигоне "Широкий Лан" произошел разрыв колена искрогасителя. В результате травмирован военнослужащий. По данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство относительно необеспечения надлежащих условий проживания военнослужащих на полигоне " Широкий лан". Кроме того, на этом же полигоне произошел пожар, в котором погиб один военный, а еще несколько получили ожоги.


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