На полигоне "Широкий лан" из-за взрыва в системе отопления ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На полигоне "Широкий лан" в Николаевской области из-за неосторожного обращения с системой отопления произошел взрыв, в результате чего травмирован военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает двадцать восьмая отдельная механизированная бригада, передает УНН.
"Несмотря на многочисленные инструкражи, предупреждения и приказы командования по строгому соблюдению мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления 18.04.2018 года в 20:30 в одной из палаток на полигоне "Широкий Лан" произошел разрыв колена искрогасителя. В результате травмирован военнослужащий. По данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
Напомним, прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство относительно необеспечения надлежащих условий проживания военнослужащих на полигоне " Широкий лан". Кроме того, на этом же полигоне произошел пожар, в котором погиб один военный, а еще несколько получили ожоги.