На полігоні "Широкий лан" через вибух у системі опалювання поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області через необережне поводження із системою опалювання стався вибух, у результаті чого травмовано військовослужбовця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 28-а окрема механізована бригада, передає УНН.
"Незважаючи на багаточисельні інструкражі, попередження та накази командування щодо суворого дотримання заходів пожежної безпеки, внаслідок необережного поводження із засобами опалювання 18.04.2018 року о 20:30 в одному з наметів на полігоні "Широкий Лан" стався розрив коліна іскрогасника. Внаслідок цього травмований військовослужбовець.За даним фактом призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура Миколаївського гарнізону відкрила кримінальне провадження щодо незабезпечення належних умов проживання військовослужбовців на полігоні “Широкий лан”. Крім того, на цьому ж полігоні сталася пожежа, в якій загинув один військовий, а ще декілька отримали опіки.