На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

На Покровском направлении с начала суток уже состоялось 27 боевых столкновений, еще шесть пока продолжаются. Противник сосредотачивает усилия, в частности, в сторону Новоалександровки и Уманского. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Так, Генштаб информирует о ситуации по состоянию на 16:00 26 мая.

Больше всего боев с начала этих суток произошло на Покровском направлении. В то же время, в течение дня, захватчики не оставляют попыток продвигаться на Харьковщине - говорится в сообщении.

Сообщается, что количество боевых столкновений по всей линии фронта выросло еще на десять, до 67

На Харьковском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. Еще два боевых столкновения продолжаются в районах Волчанска и села Липцы. По данным Генштаба, общее количество боев на направлении в настоящее время составляет 11. К предыдущим девяти авиаударам добавился еще один - российские террористы сбросили управляемую авиабомбу неподалеку Слобожанского.

На Купянском направлении продолжается вражеская атака возле Новоегоровки. Два раза, в район Первомайского и неподалеку Кисловки, била вражеская авиация.

На Лиманском направлении, как сообщается, оккупанты, получив отпор возле Невского, провели еще два безуспешных штурма в районе Тернов.

На Северском направлении российская авиация ударила четырьмя управляемыми авиабомбами неподалеку Закитного.

На Покровском направлении еще продолжается шесть боевых столкновений. С начала суток их уже 27. Противник сосредотачивает усилия, в частности, в сторону Новоалександровки и Уманского, поддерживая действия своих подразделений ударами авиации. Ситуация контролируемая, украинские защитники дают жесткий отпор оккупантам - указали в Генштабе.

За сегодня захватчики уже потеряли на направлении 244 военнослужащих убитыми и ранеными. Также наши воины уничтожили вражеский танк, две БМП, три бронетранспортера и автомобиль, а также повредили миномет.

На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. Два КАБа российские террористы сбросили в район Константиновки.

Еще плюс 1110 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага