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На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб
На Покровском направлении продолжается шесть боевых столкновений, всего с начала суток произошло 27 боевых столкновений. Противник сосредотачивает усилия в направлении Новоалександровки и Уманского, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В Харькове снова был слышен взрыв
В Харькове произошел взрыв, жители услышали звук, а власти выясняют детали и место взрыва, который, вероятно, был вызван вражеской ракетой, летевшей в сторону города.
Байден назвал путина "жестоким тираном"
Байден назвал путина "жестоким тираном" и подтвердил непоколебимую поддержку США Украине в войне против россии.
Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка
По результатам экспертизы ДНК полиция идентифицировали тела шестерых граждан: продолжается документирование последствий попадания российских ракет в гипермаркет. Среди них 12-летняя девочка.
Британская разведка: ВСУ сдержали войска рф на Харьковском направлении, на ближайшей неделе успехи врага будут ограничены
Украинские войска стабилизировали фронт на севере Харьковщины, ограничив потенциальные успехи россиян на следующей неделе.
Удар рф по Эпицентру в Харькове: количество жертв возросло до 16
Количество погибших в результате российского удара по торговому центру "Эпицентр" в Харькове возросло до 16 человек.
ХАМАС впервые за четыре месяца ударил по Тель-Авиву: что известно
Военное крыло ХАМАС впервые за четыре месяца осуществило ракетный обстрел Тель-Авива, выпустив по меньшей мере восемь ракет из Газы, несколько из которых были перехвачены израильскими системами противовоздушной обороны, о жертвах не сообщается.
Лидеры стран Центральной Азии больше на стороне рф из-за страха перед кремлем – Зеленский
По словам Президента Зеленского, лидеры стран Центральной Азии больше на стороне россии, чем Украины, потому что они боятся кремля.
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье, Украина, прогремел взрыв.
Оккупанты ударили по Богуславке на Харьковщине: погибла пожилая женщина, среди раненых - ребенок
В результате российского удара по Богуславке в Харьковской области погибла пожилая женщина и были ранены двое гражданских, в том числе 9-летний мальчик.