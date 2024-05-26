Еще плюс 1110 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Винницкую область

Три жилых дома, 7 хозяйственных построек и 6 автомобилей были повреждены в результате обстрела Жмеринки Винницкой области, в результате чего пострадали 3 человека, которые отказались от госпитализации, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.