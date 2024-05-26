Ще плюс 1110 окупантів і 12 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 501 190 осіб особового складу і 7662 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 501 190 осіб, 7662 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 501 190 (+1110) осіб,
- танків ‒ 7662 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
- артилерійських систем – 12953 (+24) од,
- РСЗВ – 1083 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 814 (+0) од,
- літаків – 357 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 2111 (+7).
Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони, – Генштаб26.05.24, 02:20 • 29314 переглядiв