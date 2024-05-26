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Ще плюс 1110 окупантів і 12 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 50802 перегляди

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 501 190 осіб особового складу і 7662 танків.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 501 190 осіб, 7662 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 501 190 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 7662 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
  • артилерійських систем –  12953 (+24) од,
  • РСЗВ – 1083 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 814 (+0) од,
  • літаків – 357 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2111 (+7).
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Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони, – Генштаб26.05.24, 02:20 • 29314 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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