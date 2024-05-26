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На Покровському напрямку тривають шість бойових зіткнень - Генштаб

На Покровському напрямку тривають шість бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 53249 перегляди

На Покровському напрямку триває шість бойових зіткнень, загалом з початку доби відбулося 27 бойових зіткнень. Противник зосереджує зусилля у напрямку Новоолександрівки та Уманського, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

На Покровському напрямку з початку доби уже відбулось 27 бойових зіткнень, ще шість наразі тривають. Противник зосереджує зусилля, зокрема, в бік Новоолександрівки і Уманського. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 16:00 26 травня.

Найбільше боїв від початку цієї доби відбулося на Покровському напрямку. Водночас, упродовж дня, загарбники не полишають спроб просуватися на Харківщині

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла ще на десять, до 67

На Харківському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають в районах Вовчанська і села Липці. За даними Генштабу, за загальна кількість боїв на напрямку на цей час становить 11. До попередніх дев’яти авіаударів додався ще один – російські терористи скинули керовану авіабомбу неподалік Слобожанського.

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака біля Новоєгорівки. Два рази, у район Першотравневого та неподалік Кислівки, била ворожа авіація. 

На Лиманському напрямку, як повідомляється, окупанти, отримавши відкоша біля Невського, провели ще два безуспішних штурми в районі Тернів.

На Сіверському напрямку російська авіація вдарила чотирма керованими авіабомбами неподалік Закітного.

На Покровському напрямку ще триває шість бойових зіткнень. З початку доби їх уже 27. Противник зосереджує зусилля, зокрема, в бік Новоолександрівки і Уманського, підтримуючи дії своїх підрозділів ударами авіації. Ситуація контрольована, українські захисники дають жорстку відсіч окупантам

- вказали в Генштабі.

За сьогодні загарбники вже втратили на напрямку 244 військовослужбовця вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль, а також пошкодили міномет.

На Курахівському напрямку число бойових зіткнень не змінилося. Два КАБи російські терористи скинули у район Костянтинівки.

Ще плюс 1110 окупантів і 12 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога26.05.24, 07:45 • 50802 перегляди

Тетяна Краєвська

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