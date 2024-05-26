На Покровському напрямку тривають шість бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
На Покровському напрямку триває шість бойових зіткнень, загалом з початку доби відбулося 27 бойових зіткнень. Противник зосереджує зусилля у напрямку Новоолександрівки та Уманського, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
На Покровському напрямку з початку доби уже відбулось 27 бойових зіткнень, ще шість наразі тривають. Противник зосереджує зусилля, зокрема, в бік Новоолександрівки і Уманського. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 16:00 26 травня.
Найбільше боїв від початку цієї доби відбулося на Покровському напрямку. Водночас, упродовж дня, загарбники не полишають спроб просуватися на Харківщині
Повідомляється, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла ще на десять, до 67
На Харківському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають в районах Вовчанська і села Липці. За даними Генштабу, за загальна кількість боїв на напрямку на цей час становить 11. До попередніх дев’яти авіаударів додався ще один – російські терористи скинули керовану авіабомбу неподалік Слобожанського.
На Куп’янському напрямку триває ворожа атака біля Новоєгорівки. Два рази, у район Першотравневого та неподалік Кислівки, била ворожа авіація.
На Лиманському напрямку, як повідомляється, окупанти, отримавши відкоша біля Невського, провели ще два безуспішних штурми в районі Тернів.
На Сіверському напрямку російська авіація вдарила чотирма керованими авіабомбами неподалік Закітного.
На Покровському напрямку ще триває шість бойових зіткнень. З початку доби їх уже 27. Противник зосереджує зусилля, зокрема, в бік Новоолександрівки і Уманського, підтримуючи дії своїх підрозділів ударами авіації. Ситуація контрольована, українські захисники дають жорстку відсіч окупантам
За сьогодні загарбники вже втратили на напрямку 244 військовослужбовця вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль, а також пошкодили міномет.
На Курахівському напрямку число бойових зіткнень не змінилося. Два КАБи російські терористи скинули у район Костянтинівки.
Ще плюс 1110 окупантів і 12 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога26.05.24, 07:45 • 50802 перегляди