На Покровском и Лиманском направлении половина всех боев сегодня - Генштаб

Более половины из 76 боев на фронте сегодня сосредоточились на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 27 августа, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 76 - сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, наносят удары по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Нововасильевка, Строительное, Белая Береза, авиационным обстрелам подвергся населенный пункт Заречье Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 134 обстрела, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Три атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Глубокое и Колодязное на Юго-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районе Купянска. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 12 раз атаковал в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголового. Одиннадцать боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили одну попытку продвижения врага вблизи Федоровки.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Плещеевки, Торецка и Полтавки.

На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Филиа, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Январское. Четыре из восьми наступательных действий врага отбиты, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях с начала суток боевых столкновений не происходило. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Николаевка.

