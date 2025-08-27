На Покровском и Лиманском направлении половина всех боев сегодня - Генштаб
Киев • УНН
На фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, большинство из которых приходится на Покровское и Лиманское направления. Оккупанты атакуют приграничные населенные пункты, применяя авиацию и артиллерию.
Более половины из 76 боев на фронте сегодня сосредоточились на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 27 августа, пишет УНН.
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 76
Захватчики, как указано, наносят удары по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Нововасильевка, Строительное, Белая Береза, авиационным обстрелам подвергся населенный пункт Заречье Сумской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 134 обстрела, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
Три атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Глубокое и Колодязное на Юго-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районе Купянска. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Лиманском направлении сегодня агрессор 12 раз атаковал в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголового. Одиннадцать боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Сиверском направлении Силы обороны отбили одну попытку продвижения врага вблизи Федоровки.
На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Плещеевки, Торецка и Полтавки.
На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Новопавловском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Филиа, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Январское. Четыре из восьми наступательных действий врага отбиты, еще четыре боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях с начала суток боевых столкновений не происходило. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Николаевка.
