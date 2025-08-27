$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 15760 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 14644 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 4268 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 15539 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 16730 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 24365 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 63770 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 61612 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 108080 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 77010 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
На Покровском и Лиманском направлении половина всех боев сегодня - Генштаб

Киев • УНН

 • 174 просмотра

На фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, большинство из которых приходится на Покровское и Лиманское направления. Оккупанты атакуют приграничные населенные пункты, применяя авиацию и артиллерию.

На Покровском и Лиманском направлении половина всех боев сегодня - Генштаб

Более половины из 76 боев на фронте сегодня сосредоточились на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 27 августа, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 76

- сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, наносят удары по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Нововасильевка, Строительное, Белая Береза, авиационным обстрелам подвергся населенный пункт Заречье Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 134 обстрела, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Три атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Глубокое и Колодязное на Юго-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районе Купянска. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 12 раз атаковал в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголового. Одиннадцать боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили одну попытку продвижения врага вблизи Федоровки.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Плещеевки, Торецка и Полтавки.

На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Филиа, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Январское. Четыре из восьми наступательных действий врага отбиты, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях с начала суток боевых столкновений не происходило. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Николаевка.

Юлия Шрамко

