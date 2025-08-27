$41.400.03
12:47
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
12:09
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На Покровському та Лиманському напрямку половина усіх боїв сьогодні - Генштаб

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 70 перегляди

На фронті зафіксовано 76 бойових зіткнень, більшість з яких припадає на Покровський та Лиманський напрямки. Окупанти атакують прикордонні населені пункти, застосовуючи авіацію та артилерію.

На Покровському та Лиманському напрямку половина усіх боїв сьогодні - Генштаб

Понад половина з 76 боїв на фронті сьогодні зосередилася на Покровському та Лиманському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 27 серпня, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 76

- повідомили у Генштабі.

Загарбники, як вказано, завдають уражень по районах прикордонних із рф населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Нововасилівка, Будівельне, Біла Береза, авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Заріччя Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 134 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутись у районі Куп’янська. Дотепер триває три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 12 разів атакував у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Одинадцять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Федорівки.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Чотири з восьми наступальних дій ворога відбито, ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Миколаївка.

армія рф у війні проти України втратила ще 920 вояк – Генштаб ЗСУ27.08.25, 07:34

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна