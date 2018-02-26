На показе Dolce&Gabbana вместо моделей на подиум вылетели дроны

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61393 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74102 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76916 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106731 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100240 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104488 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111480 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117071 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122767 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134271 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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На показе Dolce&Gabbana вместо моделей на подиум вылетели дроны

На показе Dolce&Gabbana вместо моделей на подиум вылетели дроны

Киев  •  УНН

 • 14792 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В показе коллекции аксессуаров модного дома Dolce&Gabbana, который состоялся в рамках Недели моды в Милане, приняли участие дроны, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Устройства пронесли над подиумом сумки, созданные дизайнерами бренда.

Зрители сообщили также, что показ был задержан более чем на 40 минут. Это было связано с техническими причинами - организаторы показа должны были убедиться, что у всех в зале отключенные устройства с Wi-Fi.

Появление дронов сопровождалось песней Кендрика Ламара "Все звезды", в то время как мужчины и женщины в белых лабораторных халатах шли с дронами с устройствами дистанционного управления.

После технологического показа на подиум вышли более традиционные модели в одежде из новой коллекции D&G.

Как сообщал УНН, на юге Китая жители в честь Нового года традиционно устроили фестиваль фонарей с использованием беспилотников.

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