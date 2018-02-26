На показе Dolce&Gabbana вместо моделей на подиум вылетели дроны

Устройства пронесли над подиумом сумки, созданные дизайнерами бренда.

Зрители сообщили также, что показ был задержан более чем на 40 минут. Это было связано с техническими причинами - организаторы показа должны были убедиться, что у всех в зале отключенные устройства с Wi-Fi.

Появление дронов сопровождалось песней Кендрика Ламара "Все звезды", в то время как мужчины и женщины в белых лабораторных халатах шли с дронами с устройствами дистанционного управления.

После технологического показа на подиум вышли более традиционные модели в одежде из новой коллекции D&G.

Как сообщал УНН, на юге Китая жители в честь Нового года традиционно устроили фестиваль фонарей с использованием беспилотников.