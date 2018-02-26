На показе Dolce&Gabbana вместо моделей на подиум вылетели дроны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В показе коллекции аксессуаров модного дома Dolce&Gabbana, который состоялся в рамках Недели моды в Милане, приняли участие дроны, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Устройства пронесли над подиумом сумки, созданные дизайнерами бренда.
Зрители сообщили также, что показ был задержан более чем на 40 минут. Это было связано с техническими причинами - организаторы показа должны были убедиться, что у всех в зале отключенные устройства с Wi-Fi.
Появление дронов сопровождалось песней Кендрика Ламара "Все звезды", в то время как мужчины и женщины в белых лабораторных халатах шли с дронами с устройствами дистанционного управления.
После технологического показа на подиум вышли более традиционные модели в одежде из новой коллекции D&G.
Как сообщал УНН, на юге Китая жители в честь Нового года традиционно устроили фестиваль фонарей с использованием беспилотников.