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На показі Dolce&Gabbana замість моделей на подіум вилетіли дрони

Київ • УНН

 • 14793 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У показі колекції аксесуарів модного дому Dolce&Gabbana, який відбувся в рамках Тижня моди в Мілані, взяли участь дрони, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Пристрої пронесли над подіумом сумки, створені дизайнерами бренду.

Глядачі повідомили також, що показ був затриманий більш ніж на 40 хвилин. Це було пов’язано з технічними причинами — організатори показу повинні були переконатися, що у всіх в залі відключені пристрої з Wi-Fi.

Поява дронів супроводжувалося піснею Кендрика Ламара “Всі зірки”, в той час як чоловіки і жінки в білих лабораторних халатах йшли поряд з літаками з пристроями дистанційного управління.

Після технологічного показу, на подіум вийшли більш традиційні моделі в одязі з нової колекції D&G.

Як повідомляв УНН, на півдні Китаю мешканці на честь Нового року традиційно влаштували фестиваль ліхтарів з використанням дронів.

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