На показі Dolce&Gabbana замість моделей на подіум вилетіли дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У показі колекції аксесуарів модного дому Dolce&Gabbana, який відбувся в рамках Тижня моди в Мілані, взяли участь дрони, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Пристрої пронесли над подіумом сумки, створені дизайнерами бренду.
Глядачі повідомили також, що показ був затриманий більш ніж на 40 хвилин. Це було пов’язано з технічними причинами — організатори показу повинні були переконатися, що у всіх в залі відключені пристрої з Wi-Fi.
Поява дронів супроводжувалося піснею Кендрика Ламара “Всі зірки”, в той час як чоловіки і жінки в білих лабораторних халатах йшли поряд з літаками з пристроями дистанційного управління.
Після технологічного показу, на подіум вийшли більш традиційні моделі в одязі з нової колекції D&G.
Як повідомляв УНН, на півдні Китаю мешканці на честь Нового року традиційно влаштували фестиваль ліхтарів з використанням дронів.