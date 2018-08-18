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На Подоле зенитная установка "Бук" врезалась в новый бизнес-центр

Киев • УНН

 • 19681 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. На улице Ярославской в Киеве зенитная установка “Бук”, которая участвовала в репетиции военного парада ко Дню Независимости, врезалась в здание бизнес-центра Astarte, передает УНН со ссылкой на очевидца происшествия.

На Подоле зенитная установка "Бук" врезалась в новый бизнес-центр

По словам свидетеля происшествия, техника ехала с парада ко Дню Независимости, который проходил на Крещатике.

Напомним, согласно сообщению министра обороны Степана Полторак в параде по случаю 27-й годовщины Независимости Украины примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Планируется демонстрация 250 единиц военной техники. Участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

24 августа военнослужащие парадных расчетов использовать воинское приветствие “Слава Украине!” И “Героям слава!” Вместо поздравлений советского образца.

Украинские Национальные Новости

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