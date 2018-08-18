На Подолі зенітна установка "Бук" врізалась у новий бізнес-центр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На вулиці Ярославській у Києві зенітна установка “Бук”, що брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, передає УНН із посиланням на очевидця події.
За словами свідка події, техніка їхала з параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику.
Нагадаємо, згідно з повідомленням міністра оборони Степана Полторака у параді з нагоди 27-ї річниці Незалежності України візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Планується демонстрація 250 одиниць військової техніки. Участь у військовому параді до Дня Незалежності братимуть 18 підрозділів з інших країн.
24 серпня військовослужбовці парадних розрахунків використовуватимуть військове вітання “Слава Україні!” та “Героям слава!” замість привітань радянського зразка.