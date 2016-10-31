К началу октября долги киевлян за отопление и горячую воду достигли почти 1,7 млрд. грн

В частности, наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" имеют жилищно-эксплуатационные организации и население - 828,81 млн. грн и 552,54 млн. грн соответственно. При этом, в жилом фонде коммунальной формы собственности наиболее критической ситуация есть для должников Шевченковского района - 253,51 млн. грн и Голосеевского района - 149,61 млн. грн.

В ведомстве отметили, что суммарная задолженность населения за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению перед компанией в течение сентября увеличилось на 31,52 млн. грн и по состоянию на 1 октября 2016 года составляет 552,54 млн. грн. При этом задолженность населения столицы за отопление составила 296 , 78 млн грн, а за горячую воду - 255,76 млн. грн. Наибольшие долги перед компанией за отопление и снабжение горячей воды накопили жители Шевченковского и Печерского районов.

В то же время, крупнейшие должники среди жилых домов находятся в Печерском и Святошинском районах и на Оболони.

Напомним, задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО "Киевэнерго" по состоянию на 1 сентября 2016 года составляет 1,72 млрд. грн.