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На початок жовтня борги киян за опалення та гарячу воду досягли майже 1,7 млрд грн

На початок жовтня борги киян за опалення та гарячу воду досягли майже 1,7 млрд грн

Київ • УНН

 • 6525 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на перше жовтня 2016 року заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ “Київенерго” станом на перше жовтня 2016 року становить майже 1,7 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київенерго”.

Зокрема, найбільшу заборгованість за тепло, опалення та гарячу воду перед “Київенерго” мають житлово-експлуатаційні організації та населення — 828,81 млн грн та 552,54 млн грн відповідно. При цьому, у житловому фонді комунальної форми власності найбільш критичною є ситуація для боржників Шевченківського району — 253,51 млн грн та Голосіївського району — 149,61 млн грн.

У відомстві зазначили, що сумарна заборгованість населення за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання перед компанією протягом вересня збільшилась на 31,52 млн грн і станом на перше жовтня 2016 року становить 552,54 млн грн.При цьому заборгованість населення столиці за опалення склала 296,78 млн грн, а за гарячу воду — 255,76 млн грн.Найбільші борги перед Компанією за опалення та постачання гарячої води накопичили мешканці Шевченківського та Печерського районів.

Водночас, найбільші боржники серед житлових будинків знаходяться в Печерському та Святошинському районах і на Оболоні.

Нагадаємо, заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ “Київенерго” станом на перше вересня 2016 року становить 1,72 млрд грн.

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