В начале года Украина увеличила экспорт и импорт сыров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В течение двух первых месяцев года Украина экспортировала 979 тонн сыров, что на 12% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики ГФС, передает УНН.
В частности, согласно данным ГФС, в январе-феврале 2018 года Украина экспортировала 979 тонн сыров на 3,55 млн долларов, что почти на треть больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.
В то же время, импорт сыров за этот период составил 1,79 тыс. тонн на 9,13 млн долларов, что на более чем 44% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
В прошлом году крупнейшие по объему экспортные поставки Украина осуществляла в Польшу, Италию, Германию и Нидерланды.