На початку року Україна збільшила експорт та імпорт сирів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом двох перших місяців року Україна експортувала 979 тонн сирів, що на 12% більше порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані митної статистики ДФС, передає УНН.
Зокрема, згідно з даними ДФС, у січні-лютому 2018 року Україна експортувала 979 тонн сирів на 3,55 млн доларів, що майже на третину більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.
Водночас імпорт сирів за цей період склав 1,79 тис. тонн на 9,13 млн доларів, що на більш ніж 44% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Нагадаємо, минулого року найбільші за обсягом експортні поставки Україна здійснювала до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.