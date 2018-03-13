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На початку року Україна збільшила експорт та імпорт сирів

На початку року Україна збільшила експорт та імпорт сирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом двох перших місяців року Україна експортувала 979 тонн сирів, що на 12% більше порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані митної статистики ДФС, передає УНН.

Зокрема, згідно з даними ДФС, у січні-лютому 2018 року Україна експортувала 979 тонн сирів на 3,55 млн доларів, що майже на третину більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

Водночас імпорт сирів за цей період склав 1,79 тис. тонн на 9,13 млн доларів, що на більш ніж 44% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, минулого року найбільші за обсягом експортні поставки Україна здійснювала до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

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