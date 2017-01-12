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В начале года 11 российских инструкторов самовольно выехали из Донбасса в РФ - разведка

В начале года 11 российских инструкторов самовольно выехали из Донбасса в РФ - разведка

Киев • УНН

 • 6033 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают самовольно оставлять передовые позиции в зоне военных действий на Востоке Украины из-за нежелания выполнять преступные приказы. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на Facebook, передает УНН.

"Военнослужащие ВС РФ продолжают самовольного оставлять передовые позиции на оккупированных территориях Востока Украины из-за нежелания выполнять преступные приказы об обстреле мирного населения и принимать участие в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 11 января военнослужащий 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК (Луганск) ВС РФ Кириенко (Кириенко) Виталий Юрьевич, позывной "Херсон", самовольно оставил пост на передовой позиции и, угрожая оружием, завладел транспортным средством гражданского лица для побега от преследования.

Кроме того, отмечается что в начале этого года 11 российских инструкторов, которые осуществляли подготовку специалистов военных специальностей, в частности снайперов и саперов, самовольно оставили учебный центр и выехали на территорию России из-за недовольства низкой заработной платой и попытки командования привлечь их к боевым действиям, включая проведение диверсий против ВС Украины.

Разведка отмечает, что командование российских оккупационных войск избегает огласки этого события из-за вероятного роста панических настроений в российском обществе и угрозы новых террористических актов, взрывов, выяснения отношений со стрельбой и суицидом психически неуравновешенных инструкторов-убийц.

Как сообщал УНН, разведка сообщила о более 20 эпизодах сокрытия потерь боевиков.

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