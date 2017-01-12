На початку року 11 російських інструкторів самовільно виїхали з Донбасу до РФ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації продовжують самовільно залишати передові позиції в зоні військових дій на Сході України через небажання виконувати злочинні накази. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на Facebook, передає УНН.
“Військовослужбовці ЗС РФ продовжують самовільного залишати передові позиції на окупованих територіях Сходу України через небажання виконувати злочинні накази про обстріл мирного населення та приймати участь у бойових діях”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 11 січня військовослужбовець 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ Кірієнко (Кириенко) Віталій Юрійович, позивний “Херсон”, самовільно залишив пост на передовій позиції та, погрожуючи зброєю, заволодів транспортним засобом цивільної особи для втечі від переслідування.
Крім того, зазначається що на початку цього року 11 російських інструкторів, які здійснювали підготовку фахівців військових спеціальностей, зокрема снайперів і саперів, самовільно залишили навчальний центр і виїхали на територію Росії через невдоволення низькою заробітною платою і намаганням командування залучити їх до бойових дій, включаючи проведення диверсій проти ЗС України.
Розвідка зазначає, що командування російських окупаційних військ уникає розголосу цієї події через ймовірне зростання панічних настроїв в російському суспільстві та загрозу нових терористичних актів, вибухів, з’ясування стосунків зі стрільбою і суїцидом психічно неврівноважених інструкторів-вбивць.
Як повідомляв УНН, розвідка повідомила про більше 20 епізодів приховування втрат бойовиків.