На севере Германии столкнулись два истребителя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Над федеральными землями Мекленбург-Передняя Померания в понедельник днем столкнулись и разбились два истребителя Eurofighter. Пилоты успели катапультироваться до столкновения, сообщает УНН, ссылаясь на Focus Online.
Сообщается, что один из двух самолетов упал в лес возле комунны Ябель . Другой разбился к югу от комунны Носсентинер-Хютте на опушке леса.
Оба самолёта принадлежали эскадрилье ВВС 73 Steinhoff.
По информации агентства dpa, один из пилотов был найден живым на верхушке дерева. Поиски второго пилота продолжаются.
Как сообщал УНН, пожарный самолет совершил жесткую посадку в Канаде.