На севере Германии столкнулись два истребителя

Сообщается, что один из двух самолетов упал в лес возле комунны Ябель . Другой разбился к югу от комунны Носсентинер-Хютте на опушке леса.



Оба самолёта принадлежали эскадрилье ВВС 73 Steinhoff.



По информации агентства dpa, один из пилотов был найден живым на верхушке дерева. Поиски второго пилота продолжаются.



Как сообщал УНН, пожарный самолет совершил жесткую посадку в Канаде.