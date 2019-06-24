На півночі Німеччини зіткнулися два винищувачі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Над федеральними землями Мекленбург-Передня Померанія в понеділок вдень зіткнулися і розбилися два винищувачі Eurofighter. Пілоти встигли катапультуватися до зіткнення, повідомляє УНН, посилаючись на Focus Online.
Повідомляється, що один з двох літаків впав у ліс біля Комуни Ябель. Інший розбився на південь від Комуни Носсентінер-Хютте на узліссі.
Обидва літаки належали ескадрильї ВПС 73 Steinhoff.
За інформацією агентства dpa, один з пілотів був знайдений живим на верхівці дерева. Пошуки другого пілота тривають.
Як повідомляв УНН, пожежний літак здійснив жорстку посадку в Канаді.