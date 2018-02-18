На севере Ирана произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в воскресенье в иранской провинции Семнан на севере страны. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
Как отмечается, земные толчки зафиксированы в 02.02 по местному времени воскресенья (01.32 мск) недалеко от города Семнан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Как заявил представитель местной администрации Мохммад Реза Хашеми, в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений не наблюдалось.
Иран находится в зоне сейсмической активности, и там нередко происходят землетрясения. Одним из наиболее разрушительных за последнее время стал удар стихии в западной части страны в середине ноября, когда в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибли более 600 человек.
Напомним, Жители Олимпийской деревни в Пхенчхане получили сообщение о землетрясении, которое произошло недалеко от города, где проводятся соревнования.