На півночі Ірану стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 4,3 стався в неділю в іранській провінції Семнан на півночі країни. Про це повідомляє РІА Новини, передає УНН.
Як зазначається, земні поштовхи зафіксовані в 02.02 за місцевим часом неділі (01.32 мск) недалеко від міста Семнан. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Як заявив представник місцевої адміністрації Мохммад Реза Хашемі, в результаті землетрусу ніхто не постраждав, руйнувань не спостерігалося.
Іран знаходиться в зоні сейсмічної активності, і там нерідко відбуваються землетруси. Одним з найбільш руйнівних за останній час став удар стихії в західній частині країни в середині листопада, коли в результаті землетрусу магнітудою 7,2 загинули понад 600 осіб.
Нагадаємо, Жителі Олімпійського селища в Пхенчхані отримали повідомлення про землетрус, який стався недалеко від міста, де проводяться змагання.