На Северном мосту завтра ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. 11 декабря частично ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении Троещины. Об этом сообщила пресс-служба КК “Киевавтодор”, передает УНН.
“С 10:00 до 17:00 11 декабря в связи с ремонтными работами на Северном мосту через Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина”, - говорится в сообщении.
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Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
Напомним, мост Патона частично ограничат для передвижения до 27 декабря 2018 года в связи с проведением ремонтных работ.
Кроме того, ремонт Южного моста завершили в начале декабря.
Как сообщал УНН, движение по Большой Окружной дороге и проспекту Глушкова ограничат до 5 июля 2019 года.