На Північному мосту завтра обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. 11 грудня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини. Про це повідомила прес-служба КК “Київавтодор”, передає УНН.
“Із 10:00 до 17:00 11 грудня у зв’язку із ремонтними роботами на Північному мосту через Дніпро буде частково обмежено рух транспорту в першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина”, — йдеться у повідомленні.
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Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
Нагадаємо, міст Патона частково обмежать для пересування до 27 грудня 2018 року у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.
Крім того, ремонт Південного мосту завершили до початку грудня.
Як повідомляв УНН, Рух Великою Окружною і проспектом Глушкова обмежать до 5 липня 2019 року.